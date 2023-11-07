KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Kasım 2023 21:47
2024 tyt den onlisans a yerleşmiş biri 2024 kpss sınavına girebilirmi

Arkadaşlar elektrik önlisans mezunuyum . Ama bana elektronik önlisans lazım diploması lazım kpss ile aynı dönemde okula başlasam kpss 2024 girebilirmiyim bilgisi olan varmi


ARZU0000
07 Kasım 2023 22:17

2 yılda geçerlilik süresi var puanının. Girebilirsin

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