Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Kasım 2023 23:59
Norm

Hocalarım merhaba, eş durumuyla tercihlerimle il değiştirdim ve göreve başladım. Benden önceki öğretmen gitmeden önce okula deprem bölgesinden bir okulöncesi öğretmeni gelmiş onu özel eğitim anasınıfına vermişler. Sonra benim de atamam oldu tayin isteyen okulöncesi öğretmenin yerinede ben geldim. Bu durumda norm fazlası kim olur? Yani deprem bölgesinden gelen öğretmen atamayla mı geldi bilmiyorum. Diyelim ki kadrosuyla geldi ve seneye özel eğitim öğrencisi yok o zaman özel eğitim anasınıfı kapanacak. Direkt kadrosu okulöncesinde mi görünecek yoksa norm o mu olacak?


uRbi
Şube Müdürü
08 Kasım 2023 00:00

Buarada ilkokulda okulöncesi olarak görev yapıyorum. Deprem bölgesinden gelen hocamız da aynı ilkokulun özel eğitim anasınıfında çalışıyor

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