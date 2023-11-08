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Editörler : enginkrtpalex 10


08 Kasım 2023 00:08
Süper Lig Tahmin Yarışması 12. Hafta

Maç Başlangıcı: 10 Kasım 2023 Saat:20:00

Ankaragücü-Antalya

Trabzon-Konya

Kasımpaşa-Kayseri

Karagümrük-Sivas

Alanya-Gaziantep

Hatay-Galatasaray

Pendik-Samsun

Rize-İstanbul

Beşiktaş-Başakşehir

Adana demir-Fenerbahçe

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