Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Kasım 2023 00:28
maç görevi
yüz kişiye 500 polis olmaz bıktık ya bıktık para yok kumanya berbat uzun süre önce gel geç git gece çıkışı çok yoruyor insaf sadece

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