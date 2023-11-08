Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 00:35
Hakaret davası

Bir hakaret davasında ifade verdim ve sanık olarak adım geçiyor. Dava başka ilde. Duruşmaya katılmak zorundamıyım? Katılmazsam sorun olurmu? Bilgisi olan varmı?


Serkan45044504
Aday Memur
08 Kasım 2023 01:00

Ceza davası ise katılmak zorundasınız yoksa polis sizi zorla alıp götürür ve mahkeme olana kadar hapiste kalırsınız. Zannedersem ikincisinde hapis yatıyorsunuz tam bilmiyorum orayı .

Tazminat davası ise gitmezseniz hakkınızda dava yapılır fakat karşı tarafın istediği ücreti hakim aynen onaylar diye biliyorum .

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