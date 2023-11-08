Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


08 Kasım 2023 02:42
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ SÖZLEŞMELİ VE ZOR DURUMDA

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ ZOR DURUMDA.. SÖZLEŞME SORUNU ARTIK MOTİVASYON VE HUZURUMUZU MAHVEDİYOR. MAİL ATALIM YETKİLİLERE, DÜŞÜNECEĞİZ TÜM KURUMLARA. BASINA, NERESİ GEREKİYORSA

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