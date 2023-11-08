Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Kasım 2023 06:25
Acill yardım!!

Arkadaşlar doğuştan sağ ayağım ameliyatlı yürürken ve fiziki olarak ameliyatlı olduğu belli bugün aile hekiminin sevki ile ortopediye gittim oda 2 tane ayır röntgene gönderdi ve sonuç olarak madde 66 b 5 göre asker olamaz diye bir yazı yazdı tam net okunmasada böyle bir madde yazıyor kendiside asker olamazssın sen dedi ve beni heyete yönlendirdi şimdi beni kesin olarak askere almazlarmı? Heyetten aksi bir karar çıkma durumu olurmu acaba birde bu heyet işi fln nasıl oluyor bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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