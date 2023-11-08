Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 07:44
sürekli meb ajanda onayı veren idareciler

bildiğiniz gibi yeni gelen meb ajanda onayı yüzünden sürekli telefondan girmek gerekiyor. bu gün içinde sık sık mebbise giren idareciler için problem oluyor. özellikle de telefonda biriyle konuşurken.

benim bulduğum çözüm ise

Easy Auto Refresh

eklentisini kurmak. hem chrome da hem de firefox için mevcut. mebbis açık olduğu sayfayı 60 saniyede bir yenilenecek şekilde ayarlarsanız bilgisayar açık olduğu sürece sormuyor. ben bir gün boyunca denedim bu sayede bilgisayar uyku durumuna geçtiği zamanlar haricinde meb ajanda onayı vermeye gerek kalmadı. siz de deneyip sonucunu yazarsanız herkes faydalansın

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