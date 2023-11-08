Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Kasım 2023 08:04
Resmi tatil de memurun çalıştırılması

Resmi tatilde çalıştırılan memura mesai ücreti mi verilir yoksa izin mi verilir mesai ücreti veya izin verilirse kaç tl veya gün izin verilmesi gerek


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Kasım 2023 08:34

Her 8 saat için 1 gün izin.

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