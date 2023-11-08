Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 08:38
Aday Öğretmen Müdür Yardımcılığı Görevlendirmesi (Acil)

Nişanlım deprem bölgesindeki okullardan birine branş öğretmeni olarak yeni atanan biri.

Geçen hafta Cuma günü okul müdürü ve idarece odaya çağrılmış ve (seni müdür yardımcısı olarak uygun gördük) denerek, deneyimsizliği ve o anki heyecanıyla psikolojik baskı altında imza attırılmış. Kendisi nişanlımla konuşmadan böyle bir karar veremeyeceğini henüz aday öğretmen olduğunu ve en başta öğretmenlik üzerine devam ettirdiğini belirtse de ikna edilmiş. Fakat çok pişman.

Cuma günü bana söyledi, tartıştık ve sonra bu durumu + - olarak ele aldık. Nişanlım hali hazırda öğrenci profili problemli bir okulda ve şu anda hafta içi tek izin günü olan günü yaktı ayrıca normal tatil süreçleri de bilirsiniz ki öğretmenler için farklı idareciler için farklı işliyor. Planlarımız alt üst oldu Nişanlım çok huzursuz ve stresli. Ben üstünkörü bir istifa dilekçesi hazırlamış bulunuyorum fakat nasıl bir yol izlemek gerekli? Onu kırmadan strese sokmadan ona yardımcı olmak istiyorum. Durumu kötü. Okula gitmeyi bile düşündüm fakat öğretmen arkadaşlarının gözünde küçük düşmesini istemiyorum.

Zira kendisi bugünün tarihi ile dün resmen müdür yardımcısı olarak görevlendirme aldı ve başladı. Mesai arkadaşlarına küçük düşmemek için sanki kendi de istiyormuş gibi görünüyor ama istemiyor. Bir yola akıla fikire ihtiyacımız var.

Eğer hemen bir istifa verilirse aynı okulda devam edebilir mi? Henüz yeni bir ücretli ya da öğretmen ataması yapılmadı ders programı ise Kasım tatilinden sonra işlenecek. Eş durumu tayini için 3 yılımız var bu okulda kalmaya devam edecek. Ne yapmalıyız en iyisi ne olur?

Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice''Eğitim Kalitesi Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Alan Değişikliği Takvimi Hayırlı Olsun.Eğitim kalitesinin kötülüğünün tek sebebi PDR servisidir (!)Promosyon ÜcretiCimer'e hiç şikayet edilmemiş öğretmen!20 yıl üstünde hizmeti olup geçen yıl uzmanlığı yakalayabilenlerİ 2023 ÜN 24 kasımında BAŞÖĞRETMENLİekys hakkindaNeyi bekliyoruz hocam ?Müdür yardımcıları hiç bir iş yapmıyor

Sözlük

kabul etmemek 1 ötekileştirmek 1 yermek 1 fotogrametri 1 emeviler 1 kitap okuyan simitçi 1 yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı 4 hamza hamzaoğlu'nun gs de uzun süre kalma durumu 1 şu an çalan şarkı 2 denizden babası çıksa yemek 3

Son Haberler

Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek2024 yılı resmi tatil günleriİçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe KomisyonundaEkim ayında en çok altın kazandırdıO ilde göz gözü görmedi: Görüş 30 metreye düştü

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu