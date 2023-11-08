Aday Öğretmen Müdür Yardımcılığı Görevlendirmesi (Acil)

Nişanlım deprem bölgesindeki okullardan birine branş öğretmeni olarak yeni atanan biri.

Geçen hafta Cuma günü okul müdürü ve idarece odaya çağrılmış ve (seni müdür yardımcısı olarak uygun gördük) denerek, deneyimsizliği ve o anki heyecanıyla psikolojik baskı altında imza attırılmış. Kendisi nişanlımla konuşmadan böyle bir karar veremeyeceğini henüz aday öğretmen olduğunu ve en başta öğretmenlik üzerine devam ettirdiğini belirtse de ikna edilmiş. Fakat çok pişman.

Cuma günü bana söyledi, tartıştık ve sonra bu durumu + - olarak ele aldık. Nişanlım hali hazırda öğrenci profili problemli bir okulda ve şu anda hafta içi tek izin günü olan günü yaktı ayrıca normal tatil süreçleri de bilirsiniz ki öğretmenler için farklı idareciler için farklı işliyor. Planlarımız alt üst oldu Nişanlım çok huzursuz ve stresli. Ben üstünkörü bir istifa dilekçesi hazırlamış bulunuyorum fakat nasıl bir yol izlemek gerekli? Onu kırmadan strese sokmadan ona yardımcı olmak istiyorum. Durumu kötü. Okula gitmeyi bile düşündüm fakat öğretmen arkadaşlarının gözünde küçük düşmesini istemiyorum.

Zira kendisi bugünün tarihi ile dün resmen müdür yardımcısı olarak görevlendirme aldı ve başladı. Mesai arkadaşlarına küçük düşmemek için sanki kendi de istiyormuş gibi görünüyor ama istemiyor. Bir yola akıla fikire ihtiyacımız var.

Eğer hemen bir istifa verilirse aynı okulda devam edebilir mi? Henüz yeni bir ücretli ya da öğretmen ataması yapılmadı ders programı ise Kasım tatilinden sonra işlenecek. Eş durumu tayini için 3 yılımız var bu okulda kalmaya devam edecek. Ne yapmalıyız en iyisi ne olur?

Teşekkürler