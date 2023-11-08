Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 08:45
Müdür yardımcıları hiç bir iş yapmıyor

Hiç bir iş yapmıyorlar, kendi sorumluluklarını sürekli öğretmenlere yüklüyorlar, öğretmen olarak kendi işimizden başka herkesin işini yapıyoruz. Öğretmenin tek sorumluluğu ders anlatmak olmalıdır. Biri bu anlayışa son vermeli öğretmenin üzerinde ki yükler alınmalıdır


Prettyhatun
Aday Memur
08 Kasım 2023 08:58

Üstelik ek ders almak için 12 saat ders yükü alıp o derslere de girmiyorlar. Müdür yardımcılarına ders verilmemelidir, kendi sorumluluklarını yerine getirmeye dayalı, performansa dayalı ek ders verilmelidir, bütün gün çay kahve yemek muhabbetinden başka bir şey yok


Prettyhatun
Aday Memur
08 Kasım 2023 09:01

Bunun adına öğretmeni sömürmek denir, hem ders anlat hem nöbet tut, hem her evrağı yap, bu nedir ya? tenefüslerde nöbeti öğretmen değil idareciler tutsun, bıktım artık hiç bir şey yapmayıp gelip öğretmene iş veren idarecilerden


MuaLLim_01
Memur
08 Kasım 2023 09:08

hocam bunları buraya yazmak yerine müdür yardımcınıza söylemeniz lazım. biz bir şey yapamıyoruz.


silivripdr
Daire Başkanı
08 Kasım 2023 09:55

o adamın ne kadar çok yükü var biliyo musun. korkak. yüzlerine de yalakalık yaparsın. nöbet de tutcan ders de vercen ... rehberlik çalışmalarını da yapıcan... beğenmiyorsan istifa et. müdür yardımcısı değilim


Prettyhatun
Aday Memur
08 Kasım 2023 10:15

Ben buraya yazmayı uygun buldum

MuaLLim_01, 1 saat önce

hocam bunları buraya yazmak yerine müdür yardımcınıza söylemeniz lazım. biz bir şey yapamıyoruz.


Prettyhatun
Aday Memur
08 Kasım 2023 10:19

Yalaka senin gibisine derler, hayır canım onlar istifa edecekler bu devran böyle gitmeyecek, boş oturduğu yerden ek ders almayacaklar, nöbet ücreti alıyor nöbet tutmuyor ders ücreti alıyor derse girmiyor, ben aldığım parayı helal kazanıyorum, herkes öyle yapacak, rahatsız olursunuz tabi alışmışsınız haram yemeye

silivripdr, 42 dk. önce

o adamın ne kadar çok yükü var biliyo musun. korkak. yüzlerine de yalakalık yaparsın. nöbet de tutcan ders de vercen ... rehberlik çalışmalarını da yapıcan... beğenmiyorsan istifa et. müdür yardımcısı değilim

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