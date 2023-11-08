Komiser Yard/Komiserlik Kariyer Meslek Çıkarılmalıdır

Sevgili arkadaşlar,

Öncelikle güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz çalıştığınız için teşekkür ederiz. Lakin bu söylediğime alınmamalısınız.

Bir kariyer uzman yardımcısı bile bakanın karşısına çıkıp sunum yapabiliyor ve bu yetkinlikte olduğu için bir sürü aşamadan geçiyor. Bir komiser yardımcısı en çok emniyet müdürünün önüne çıkabiliyor. Bir merkez uzman mevzuat hazırlama, ülkenin yurtdışında temsili, doktora vs yapabiliyor. Ancak komiser yard./komiserler böyle değil. Bir kariyer uzmanının gereksinimleri daha fazla ve maliyetlidir örneğin; yurtdışı yüksek lisansa gitmek için toefl kursuna yazılmak zorundadır. Toefl kursu fiyatları ortada. Komiser arkadaşların böyle bir derdi yok. Merkez uzman/müfettişlerin sayısının toplamı komiser yardımcıları kadar yok. Dolayısıyla kariyer uzman/müfettişlere zam yapılacağı zaman komiserler mevcut sayımızı 3?e 4?e katladığı için bütçeye çok yük gözüktüğümüz için bize zam da yapılmıyor.

Kariyer mesleklerin kurtarılması için maaş zammı ve özlük hakları gerekmektedir. Bununla birlikte bizim hiyerarşi olarak dengimiz olmayan komiser arkadaşların da kariyer meslekten çıkarılması gerekmektedir.