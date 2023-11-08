uygulama yardımı

Selamünaleyküm Değerli hocalarım kullanabileceğimiz uygun bir uygulama var mı acaba notlar girmek için yoklama için öğrenci listeleri için

Selamünaleyküm Değerli hocalarım kullanabileceğimiz uygun bir uygulama var mı acaba notlar girmek için yoklama için öğrenci listeleri için