Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 09:31
Sınava bugün katılamazsınız uyarısı

Merhaba arkadaşlar, deprem semineri videoları izliyorum, yalnız videoyu bitirince bu sınava bugün katılamazsınız diyor, bunun nedeni ne ? Bu durumda diğer videoları izlesem bitirmiş sayılır mıyım yoksa sınava girip sonra mı izlemem gerekiyor diğer videoları

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