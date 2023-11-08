Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Kasım 2023 09:38
universite borclanmasi ile ilgili yeni mahkeme karari

https://hbr.tk/Snj4p7


Toskanalı
Aday Memur
08 Kasım 2023 09:39
Arkadaşlar inceleyen haberdar olan var mı bu karardan, olumlu gibi algıladım
Toplam 1 mesaj

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