Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 11:13
Danıştay

Degerli arkadaslar danistay 12 dairede 2021 hazirlan ayinda yd li Dosyam hala tetkik hakimine verilme sirasi beklemektedir bilgisi olan arkadaslar cevap verebilir mi nè kadar daha beklerim

Çok Yazılan Konular

İdari yargıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma yüksek disiplin kuruluDanıştay'da geçen 4 yılTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHizmetin gereği görev yeri değişikliği

Sözlük

erkekleri öküzleştiren unsurlar 3 ha şunu bileydin 1 fotogrametri 1 yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı 4 baharat,ketçap ve kahve şehvet uyandırır 2 Yüz Yıllık Emir 1 güman 1 adolf hitler zeki miydi 4 çivi yazısı 1 piramit ekonomisi 1

Son Haberler

Aromalı sigaralar kanser tanısını geciktirebiliyorTaciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildiOtomotiv endüstrisi ekim ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptıBakan Tunç: Reform irademizi koruyoruzMeral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu