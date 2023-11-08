Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 12:31
sözleşme feshi

arkadaşlar merhaba ben bir kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum sağlık ve aievi sebeplerden dolayı sözleşme yenilemeyeceğim bu yüzden birkaç sorum olacak

1)31 aralıktan 1 ay önce sözleşme yenilemek istemediğimi dilekçe ile belirtmeli miyim

2)görevim 31 aralıkta mı yoksa 15 ocakta mı sona erecek

3)Aralık ayında maaş alır mıyım alırsam 31 aralıkta bıraktığımda geri ödeme yapar mıyım

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