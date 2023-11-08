Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 12:54
GSB Güvenlik Atama Süreci

GSB güvenlik asil olarak atandım. 20 ekimde evrak teslim son tarihiydi. o günden bugüne çağırılıp işe başlayan var. Misal yozgat tamamen başladı işe. Ortalama kaç günde çağırıyorlar konyadan haber bekliyorum ordanda 10-15 kişi çağrıldı

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