Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 12:59
CEZAEVİ KİTAP ALIMI GERİ ZİYARETÇİYE VERİLMESİ

kitapların alımı konusunda nasıl bir işleyiş mümkün hangi birim alıyor dağıtıyor ziyaretçiye teslim ediliyor bununla ilgili bakanlığımızın yazı sı mevcut mu ? hediye olarak kitap geldiğinde nasıl bir işlem yapılıyor. birimler arası çok sorunlar yaşıyoruz net olarak bilgisi olanlardan destek bekliyorum

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