Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Kasım 2023 13:18
Üniversite personeli olup eş durumu için nakil istemek?

merhabalar üniversite personeli için nakil araştırması yaptığımda memurun asaletinin elinde olması durumunda sadece karşılıklı muvafakat belgesi ile geçiş olabildiğini öğrendim. merak ettiğim kadrolu olmadan önce 4b pozisyonunda çalışan ve 1 yıl sonra eş durumu tayini isteyen birinin de hakkına sahip olduğumuz çünkü yasada kendinden önceki mevzuata tabidir diyor nakil durumu için eş durumu da belirtilebilir mi 1 yıl geçmesi mi gerekiyor.

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