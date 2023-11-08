Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2023 13:44
Eş durumu sonuç

Sakarya'dan Antalya'ya eş durumuyla geldim hemşireyim mehil müddetini kullanıyorum şu an.. Hangi hastaneye verdiklerini nasıl öğrenebilirim bilen varsa bilgilendirirse sevinirim


lDeimosl
Genel Müdür
08 Kasım 2023 14:12

Onu il sağlığa gidince öğreneceksiniz başlarken.

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