Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 14:08
İKM Eş durumu

Adalet bakanlığı Mazerete dayalı atama takvimi yayınlandı. Sözleşmeli İKM bir yıldır geçici görevli memleketinde çalışıyor.Eşi aynı ilde Üniversirtede yeni kadroya geçmiş destek personeli . Ağustosta evlenecek. temmuz ayında resmi nikah yaptırsa 8-12 temmuz eş tayinine başvursa düğünü de ağustosta yapsa; 1-eş tayininden faydalanabilirmi? 2-eşiinin üniversitesinin başka şehirde birimi yok. İKM geçici görevli olarak çalıştığı il olan eşinin yanına gelebilirmi?

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