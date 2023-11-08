Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


08 Kasım 2023 14:18
HGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi

30 yaşında bir erkeğim hgbm 16.9 çıktı üst sınır 17.2 yazıyor üzerimde bir ağırlık var elim kolum kalkmiyi acaba 1 ünite kan versem kanım kaça düşer çok da düşmemesi lazım bu seferde düşüklükten halsizlik başlar

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