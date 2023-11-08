BİM'in 3.85 milyar lira kar açıklaması

187 milyar ciroya sadece 3.85 milyar TL kar. kar marjı %4.70li bir şey yani. bu enflasyonda gayet düşük. demek ki suçlu 3 harfliler değil

187 milyar ciroya sadece 3.85 milyar TL kar. kar marjı %4.70li bir şey yani. bu enflasyonda gayet düşük. demek ki suçlu 3 harfliler değil