Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Kasım 2023 14:32
BİM'in 3.85 milyar lira kar açıklaması

Vatandaş market fiyatları yüzünden kan ağlarken sadece üçüncü çeyrekte 3.85 milyar net kar açıklamışlar. Allah artırsın...

Aynı çeyrekte Vestel'in karı 1.15 milyar lira


falancaolsun
Aday Memur
08 Kasım 2023 14:42
187 milyar ciroya sadece 3.85 milyar TL kar. kar marjı %4.70li bir şey yani. bu enflasyonda gayet düşük. demek ki suçlu 3 harfliler değil
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