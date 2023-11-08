Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 16:27
4a/4b ile 4/d güvenlik arasındakı adaletsizlikler

Arkadaşlar merhaba kurumda çalışan memur ve işci güvenlik görevlileri arasındakı farklar işcilerde yemek parası yol parası gece mesaisi fazla mesai ücreti Memurlarda ise yemek yol parası gece mesai ücreti fazla mesai ücreti yok.12/36 sisteminde calışan Memur,Sözleşmeli Memur ve Sürekli işciler arasında bu sorunları cözmemiz için birlik olalım ve sorunlarımızı dile getirelim.


eskidenberiburdayim
Şef
08 Kasım 2023 16:34

tek avantajın var o da görevde yükselme sınavına girebilmek

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