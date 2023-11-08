Dayakçı Öğretmen

En iyisi dersini anlatıp geçeceksin ama buna da izin vermiyorlar ki. Öğrencinin biri gelmiş okulumdaki bir öğretmen arkadaşa arkasından el hareketi yapmış öğretmen arkadaş ise onu azarlamış serseri mısın biraz terbiyeli ol demiş sadece bu kadar hocamızı müdür çağırıp neden öyle dedin deyip azarlıyor bu eğitim sisteminden bir şey beklenmez asla inanın eğitim vermiyoruz ki sadece bekçilik yapıyoruz aman onlara bir şey olmasın ama anamız ağlarsa da ağlasın önemli değil aman o iyi olsun heyyyytttt be egitim eğitim olalı bu duruma düşmemişti