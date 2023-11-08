Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 16:52
Dayakçı Öğretmen

Zorunlu eğitim devam ettikçe bu haberleri duymaya devam edeceğiz. Hepsine geçmiş olsun. https://www.memurlar.net/haber/1082283/meb-o-ogretmenle-ilgili-inceleme-baslatti.html


bulaşşıkk
Memur
08 Kasım 2023 16:58

Öğretmenin eline sağlık. Bazı eşşekten dönmeler sopadan başka bir şeyden anlamıyor.


Sakaryalı540
Aday Memur
08 Kasım 2023 16:58

En iyisi dersini anlatıp geçeceksin ama buna da izin vermiyorlar ki. Öğrencinin biri gelmiş okulumdaki bir öğretmen arkadaşa arkasından el hareketi yapmış öğretmen arkadaş ise onu azarlamış serseri mısın biraz terbiyeli ol demiş sadece bu kadar hocamızı müdür çağırıp neden öyle dedin deyip azarlıyor bu eğitim sisteminden bir şey beklenmez asla inanın eğitim vermiyoruz ki sadece bekçilik yapıyoruz aman onlara bir şey olmasın ama anamız ağlarsa da ağlasın önemli değil aman o iyi olsun heyyyytttt be egitim eğitim olalı bu duruma düşmemişti


guerlian
Şube Müdürü
08 Kasım 2023 17:08

Hocayı o hale nasıl getirdin acaba?

Toplam 3 mesaj

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