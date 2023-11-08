Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2023 16:53
aile hekiminin ilaç/rapor yazmaması

bir aile hekiminin muayeneye gelen hasta başka bir aile hekimine kayıtlı diye hastaya ilaç veya rapor yazmama hakkı var mı?


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Aday Memur
08 Kasım 2023 17:27

VAR KARDEŞİM

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