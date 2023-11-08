Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 17:36
Sözleşmeli personel mazeret izni

1.Sorum

Arkadaşlar göreve 16 nisan 2023 te başladım.16 nisan 2024 bir senem dolacak yıllık izin hakedicem daha sonra yıllık izin yine başlangıc tarihimmi yoksa ocak ayından ocak ayınamı yenilenecek?

2.Sorum

16 2023 nisanda göreve başladım haziranda evlilik mazeret izni kullandım temmuzda babalık izni kullanıcam bir sene icinde 10 gün mazeret iznini aşmışmı oluyorum yardımlarınız içın teşekürler


Egm3316
Aday Memur
08 Kasım 2023 18:42
cvp 1 :) ilk yıl için bir yılınız hangi ay da doluyor ise o ay da açılır takip eden her yıl Ocak da otomatik açılır cvp 2:) bir yıl içerisinde 20 güne kadar mazeret izni alabilirsiniz kaldı ki sizinki kanuni mazeret izni hiç sıkıntı çıkmaz O işler senelik izni kalmamış ya da hiç açılmamış zarur durumları kapsayan mazeret izni ilk 1 hafta 10 gün verdikten sonra 2. ciyi vermek istemiyorlar ama sizin izinleriniz de idarenin takdir yetkisi yok kanunen açık ve net izinler
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