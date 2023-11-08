Sözleşmeli personel mazeret izni

cvp 1 :) ilk yıl için bir yılınız hangi ay da doluyor ise o ay da açılır takip eden her yıl Ocak da otomatik açılır cvp 2:) bir yıl içerisinde 20 güne kadar mazeret izni alabilirsiniz kaldı ki sizinki kanuni mazeret izni hiç sıkıntı çıkmaz O işler senelik izni kalmamış ya da hiç açılmamış zarur durumları kapsayan mazeret izni ilk 1 hafta 10 gün verdikten sonra 2. ciyi vermek istemiyorlar ama sizin izinleriniz de idarenin takdir yetkisi yok kanunen açık ve net izinler

cvp 1 :) ilk yıl için bir yılınız hangi ay da doluyor ise o ay da açılır takip eden her yıl Ocak da otomatik açılır cvp 2:) bir yıl içerisinde 20 güne kadar mazeret izni alabilirsiniz kaldı ki sizinki kanuni mazeret izni hiç sıkıntı çıkmaz O işler senelik izni kalmamış ya da hiç açılmamış zarur durumları kapsayan mazeret izni ilk 1 hafta 10 gün verdikten sonra 2. ciyi vermek istemiyorlar ama sizin izinleriniz de idarenin takdir yetkisi yok kanunen açık ve net izinler