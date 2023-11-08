Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Kasım 2023 17:37
Mesaideyken alkollü yakalanıp ehliyet gitmesi

Evet arkadaşlar mesai saatleri içinde kurum dışında alkolden ehliyet giderse kuruma yazı gelirmiş pozisyon düz memur ..


san101112
Aday Memur
08 Kasım 2023 17:38

Gelirmiş değil gelir mi? Demek istedim.


Android60
Genel Müdür
08 Kasım 2023 18:05

Düz memur derken?? Hangi kurum emniyet düz memur mu yoksa başka kurım mu emniyet ise Soruşturma açarlar görev içerisinde alkol almaktan ceza alırsın başka kurum ise bişey olmaz


san101112
Aday Memur
08 Kasım 2023 19:19

Evet başka kurumda memurum emniyette değil. promilde 0.63 cıktı bir biranın 3 te 2 si. Arabada Birtane vardı içiveriyim dedim balık almaya gidiyordum aksam yemegi İcin . Şanssızlık işte. Bilgi için teşekkürler.

Android60, 1 saat önce

Düz memur derken?? Hangi kurum emniyet düz memur mu yoksa başka kurım mu emniyet ise Soruşturma açarlar görev içerisinde alkol almaktan ceza alırsın başka kurum ise bişey olmaz

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