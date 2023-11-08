Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 17:47
Yasa Meclis'ten geçti, 'mülkiyet hakkı' tartışması alevlendi

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yasa Meclis'te kabul edildi. Yasaya ilişkin yoğun tepki var. Yasaya göre ?rezerv alan? olarak belirlenen yerlerdeki ev sahiplerine eski konutlarının yerine daha düşük kıymetli bölgelerden konut verilebilecek. Bu da 'mülkiyet hakkı' tartışmalarını beraberinde getiriyor.


sahip35
Müsteşar
08 Kasım 2023 19:00

Bu yasa İstanbul için geçerli olsa da tüm yurdu kapsadığı kesin.

Müsaderenin bir başka versiyonu.

El konulan konutun değerinden düşük fiyata konut verilmesi yöntemi

Birçoğunun hisseli olması büyük etken

Özellikle büyükşehirlerde kentsel dönüşüm zorunlu

Uygulama safhasında kıyamet kopacağı kesin

Zor kullanma yetkisi verildi.

Yerel seçim öncesi uygulama safhası olamaz

2024 nisanından itibaren yeni konutlar için yıkım kararları uygulanacak

4 milyon 500 bin konutun akıbeti belli değil

Çoğu Toki konutu olan projelerin kurası çekilmiş, teslimi bekliyor.

Yerli araba ile yarışan toki konutu teslimi hükümeti zorluyor

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