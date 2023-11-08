Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 17:56
Kınama..

Tarafıma kınama cezası tebliğ edildi.. Sendika olmasına rağmen sendika üyeliği yok diyor haliyle sendika temsilcisi il disiplin kurulu na çağrılmamış.. Cezada 125/B-a maddesine göre verilmiş gözünün üzerinde kaş var.. Sendika avukatı 1500 lira paran gider davayı kazanırsak 1500 ü geri alırsın diyor olumsuz bir durumda 10bin çıkarmış benden... Kınama alt cezaya indirilse bile mi acaba 10 bini il meb avukatlığına öderim bu tür olaylar mahkemeye taşındığında sonuç daha çok noluyor

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