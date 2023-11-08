Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Kasım 2023 17:57
Aynı kpss puanı 2 farklı kurum

iki farklı kurumun sözleşmeli alımına başvurmuş bir kişi.biri gençlik ve spor bakanlığı diğeri ysk. GSB daha önce açıklanmış bu kişi de kazanmış ve orada göreve başlamış. Ysk'da görev yaparken açıklanır ve burayı da kazanırsa geçiş yapabiliyor mu?


Egm3316
Aday Memur
08 Kasım 2023 18:37
sözleşme imzalayıp başladıktan sonra gsb na diğer yeri kazansa da gidemez diğer işinden de olur
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