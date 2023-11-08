Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 18:23
Memur ehliyeti kaptırırsa

Ehliyeti alkolden mesai saati içinde kaptırdım kuruma bir yazı gelir mi?

Çok Yazılan Konular

İdari yargıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma yüksek disiplin kuruluDanıştay'da geçen 4 yılTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHizmetin gereği görev yeri değişikliğiBilgi talebi savunma yerine geçer mi?

Sözlük

Al kırdın kırdın 2 merkezkaç kuvvet 1 sade yaşam 3 israfın ilkokullardan itibaren öğretilmesi 1 Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1 çocukları komşuya bırakmak 5 ötekileştirmek 1 sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1 Bi Mola kadar Sözlüğün Tutmaması 2 israil malı 7

Son Haberler

Saadet Partisi milletvekilleri Mısır'daki incelemelerine ilişkin rapor hazırladıPaulmark'ta 11.11'e Özel 3 Al 2 Öde Fırsatı!Borsa günü yükselişle tamamladıKARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecekBursa'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu