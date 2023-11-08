Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 19:29
Sağlık ve El durumu tayimi
Hocalarım iyi günler Sağlık mazereti yapan bir kişi üç yılını doldurmadan 1-2 yıl sonra başka ile eş durumu tayini isteyebilir mi? (Eşi başka kurumda görevli)

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