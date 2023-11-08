Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Kasım 2023 19:34
KYK Borcu (GSB)
4 yıllık okudum. 7 temmuz 2022 de KYK geri ödemesi başladı. Şu anda işsizim erteleme yapılmıyor. Ne zamana kadar ödeme sürem icra vs ne zaman geliyor bilgisi olan var mı?

levelup06
Memur
08 Kasım 2023 19:35
İşsizsem mal ya da mülk yoksa neye icra konulur. Ne gibi yaptırımları var?

trsalgado
Daire Başkanı
08 Kasım 2023 20:27

işsizsen yapacak bir şey yok, bir sonraki affı bekleyin ben düzenli ödediğime pişman ettiler

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