KYK Borcu (GSB)

4 yıllık okudum. 7 temmuz 2022 de KYK geri ödemesi başladı. Şu anda işsizim erteleme yapılmıyor. Ne zamana kadar ödeme sürem icra vs ne zaman geliyor bilgisi olan var mı?

4 yıllık okudum. 7 temmuz 2022 de KYK geri ödemesi başladı. Şu anda işsizim erteleme yapılmıyor. Ne zamana kadar ödeme sürem icra vs ne zaman geliyor bilgisi olan var mı?