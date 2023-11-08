Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


08 Kasım 2023 19:47
Engelli raporu ile emeklilik

Devlet memuruyum.yuzde 50 engelli raporum var.16 yıl hizmet sürem var.Artik emekli olmak istiyorum..Süreç nasıl işliyor dilekçe nasıl yazılmalı bilgi verirseniz sevinirim..

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