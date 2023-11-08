KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Kasım 2023 20:32
2024 önlisansa hazırlanmak için çalışma arkadaşı varmi
arkadaşlar 2024 onlisansa hazırlanıyorum eskisehirde yim bayan çalışma arkadaşı varmi fikir alışverişi yapabileceğimiz çalışma konusunda birbirimizi motive edebilecek

beurak0000
Aday Memur
08 Kasım 2023 20:36
şu arkadaş olayını da anlamıyorum oturup tabirimi mazur görün ama eşşek gibi çalılıp kazanacağız ben yalnızken aldığım huzuru başka yerde bulamıyorum
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