Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Kasım 2023 20:42
Norm Fazlası Tercihleri

Değerli hocalarım merhaba.Norm fazlası ihtiyaç listesi açıklandı.Bulunduğum ilçede norm fazlasıyım ve 7yıldır eş durumundan dahi eşimin yanına gidemiyorum.Bizim ilçede tek okul açmışlar fakat görevlendirme çalıştığım okuldan çok daha uzak. Ben şimdi kendi ilçemdeki bu açıktan dolayı ikametgah ve eşimin bulunduğu ilçedeki okulları hiçbir şekilde tercih edemeyecek miyim?2.aşamaya asla kalmıyor okul ve benden düşük puanlılar atanıyor.İlden ile bu uygulamada değişiklik olduğu konusunda söylemler oluyor.

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