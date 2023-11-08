Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Kasım 2023 20:49
Jandarma U/H teknisyenliği

Değerli komutanlarım, U/h branşında astsubaylıktan yükselmek mümkün müdür , subaylık sınavına yine u/h branşından girilebilir mı?Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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