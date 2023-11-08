Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


08 Kasım 2023 20:57
Gsb yurt yönetim personeli

23-27 Ekim arasi yapılan mülakatlar ne zaman açıklanır ve ne zamana iş başı yaparlar. Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

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