KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Kasım 2023 21:06
Mimarlar vakıflar yakında alım mı yapacak
vakıflar genel müdürlüğü geçenlerde yaptığı 28 kişilik alım sırasında mülakata katılan bazı arkadaşlara yakında daha geniş çaplı bir mimar alımı olacak demiş umarım ilk defa atanmak üzere yapılır daldan dala atlamasın atanan arkadaşlar

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