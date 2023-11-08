Mimarlar vakıflar yakında alım mı yapacak

vakıflar genel müdürlüğü geçenlerde yaptığı 28 kişilik alım sırasında mülakata katılan bazı arkadaşlara yakında daha geniş çaplı bir mimar alımı olacak demiş umarım ilk defa atanmak üzere yapılır daldan dala atlamasın atanan arkadaşlar

vakıflar genel müdürlüğü geçenlerde yaptığı 28 kişilik alım sırasında mülakata katılan bazı arkadaşlara yakında daha geniş çaplı bir mimar alımı olacak demiş umarım ilk defa atanmak üzere yapılır daldan dala atlamasın atanan arkadaşlar