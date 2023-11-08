Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2023 22:10
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Can Atalay davası konusunda uzlaşamadılar.

Hak ihlali konusu mahkemeleri karşı karşıya getirdi.

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