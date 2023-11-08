Mesai Saati?

Merhaba arkadaşlar. Geçen sene bir okulda görevlendirme idareci olarak çalışmıştım. Hem ilde alanımda açık olmadığı yani norm fazlası olduğum için, hem de işi öğrenip sevmişken sınava girip kazandım ve atandım.

Eski okulumda 8.30 gibi başlardık. 17.00 da bitirirdik. Diğer arkadaşla yarım saat dönüşümlü öğlen aramız vardı. Müdürümüz çalışma saatleri konusunda hassastı. 40 saat mutlaka çalışırdık. Kayıt, karne dönemi, vs. gibi işin uzadığı dönemlerde daha uzun süre okulda kalırdık fakat iş yavaşlayınca, bu saatleri gerekli durumlarda kullanmamıza izin verirdi. Kendisinin katı olmasından yakınsak da hakkını yemeyelim, adam da aynı bizim gibi saatlerine mümkün mertebe dikkat eder ve çalışırdı.

Gelelim yeni okuluma.

Okulda açık lise ve hafta sonu kursları var. Müdür tüm idarecilerin hafta içi 8'de okulda olmasını istiyor. Kendisi öğlene doğru geliyor. Odasında kahvaltısını yapıyor. Bizim öğle yemeği aramız yok. Okulda yemekhane de yok. Ya kantinden bir şey alıyoruz ya da yanımızda getiriyoruz fakat masamızı terk etmemiz istenmediğinden odamızda yiyoruz.

Akşam müdür çıkmadan çıkmamız yasak. Bir kaç kere 17'den sonra (17.10 gibi) "çıkabilir miyim?" diyecek oldum, her gün erkenden kaçmaya çalıştığım söylendi. Kendisi geç geldiği için işlerini mi bitiremiyor yoksa evinde mutsuz sohbet mi arıyor bilmiyorum fakat 10 gündür her akşam 17'den sonra toplantıya çağırıyor. Toplantı dediğime de bakmayın. 10 dakika okul konuşuluyor geri kalan zamanda havadan sudan. Şimdiye kadar en erken 18.30 da çıktım. Haftada iki gün nöbette 20.30. 3 haftada bir hafta sonları tüm gün de okulda olacağım ama karşılığında 2 saat gibi müthiş bir meblağ ek ders alacağım.

Diğer idareci arkadaşların biri müdürün kankası, diğerinin emekliliği gelmiş burada oturmasam evde oturacağım en azından gır gır yapıyoruz kafasında. Zaten biri (kanka olan) görevlendirme. Kısaca onlar hallerinden memnunlar. Ben değilim.

10 gündür eşimle kavga ediyoruz. İstifa etmemi istiyor fakat dediğim gibi ilde normum yok. Ve bir de çalışıp kazandığım bir hak söz konusu vaz geçmek istemiyorum. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Şikayet etsem dilekçeme ekleyebileceğim bir madde var mı?Ya da farklı bir yol mu izlemeli?