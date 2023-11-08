AB Komisyonu, müzakerelerin 2018'den bu yana durma noktasına geldiğini belirtti.

141 sayfalık raporda, Türkiye?nin son yıllarda olduğu gibi insan hakları, temel özgürlükler, sivil toplum ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda ciddi gerileme içinde olduğu kaydedildi.

Demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksikliklerin olduğunun belirtildiği rapor, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş?ın AİHM kararlarına karşı hapiste tutulmasının Türk yargısının evrensel standartlardan uzaklaşmasına neden olduğu belirtildi.

Rapor ayrıca, dış politikada Türkiye?nin AB?ye uyumunun yüzde 10?a indiğini, Türk hükümetinin 7 Ekim saldırılarında Hamas?ı kınamadığını ve Hamas?ı destekler bir retorik kullandığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı ise "2023 yılı Türkiye Raporu, ülkemiz için Komisyon tarafından hazırlanan 25. Rapor olmasına rağmen, AB?nin ülkemize karşı haksız ve önyargılı yaklaşımını muhafaza etmesi, pek çok tehditle karşı karşıya olan kıtamızın geleceği açısından kaygı vericidir" dedi.

AB?nin 2023 için yayımladığı genişleme raporu son yıllardaki raporlardan daha farklı bir çerçeve çizmedi ve 1999?da adaylığı alan, 2005?te müzakereler başlayan Türkiye?nin AB?den uzaklaşmaya devam ettiğini kayda geçirdi.

?Türkiye?nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunuyor? tespitinin yapıldığı raporda, Türkiye?deki demokratik gerilemenin sürdüğü belirtildi.

Bu sürecin Mayıs?ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde de devam ettiği, siyasi kutuplaşmanın arttığının anlatıldığı raporda özetle şu unsurlar yer aldı:

?Sivil toplum konusunda ciddi gerileme devam etti. Sivil toplum kuruluşları giderek artan bir baskıyla karşılaştılar, hareket alanları daraldı ve ifade özgürlükleri ve toplanma özgürlükleri sınırlandırıldı.

?Şubat 2023 depreminden sonra bölgeye yardım göndermek isteyen sivil toplum kuruluşları baskıyla karşılaştı.

?Bazı insan hakları kuruluşları, Türkiye?nin geniş terörizm tanımı nedeniyle kapatıldı. Hükümete yakın bazı medya kuruluşları, aralarında AB?nin bulunduğu uluslararası kuruluşlardan fon alan insan hakları savunucularını terörist ve suçlu olarak yansıttılar.

?Kadın hakları savunucuları da baskıyla karşılaştılar. LGBT topluluklarına dönük nefret söylemi ciddi kaygı unsuru oldu. ?