KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


08 Kasım 2023 22:40
Sözleşmeli zabıt katipliğinden pomem'e geçiş

Bugün başladım sözleşmeli zabıt katipliğine. Sorum şu; sözleşmeliyim ve pomem başvuruları 1 2 aya başlarsa başvurabilir miyim ve kazanırsam bu meslekten istifa edip pomem eğitimlerine girip polis olabilir miyim? Şimdiden cevaplayan herkese teşekkürler, saygılar.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

sade yaşam 3 Al kırdın kırdın 2 israfın ilkokullardan itibaren öğretilmesi 1 al allah delini zapteyle kulunu 1 sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1 Yüz Yıllık Emir 1 su 1 limonsuz balık 3 insanlığın ortak düşmanları 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Konya'da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybettiKomşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüDiplomasız ve seyyar diş hekimliği yapan 2 kişi suçüstü yakalandıArdahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yolculuğunda yakalandı

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu