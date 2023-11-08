Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2023 23:12
İstifa sonrası 2023-2 ataması

İstifa sonrası 2023-2.dönem ataması yapılacak mı yapılacaksa ne zaman yapılacak bakanlığı aradığımızda sayfayı takip edin diyorlar net bilgi alamıyoruz

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