Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Kasım 2023 23:34
Hizmet birleştirme önemli !!!
2010 -2021 arası kadrolu devlet memuru olarak görev yapıp istifa ettim . kpss ile yeniden sözleşmeli olarak sağlık bakanlıgına atandım . hizmet birleştirme yaparsam eğer yıllık iznim 30 gün olur mu ???

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