Hizmet birleştirme önemli !!!

2010 -2021 arası kadrolu devlet memuru olarak görev yapıp istifa ettim . kpss ile yeniden sözleşmeli olarak sağlık bakanlıgına atandım . hizmet birleştirme yaparsam eğer yıllık iznim 30 gün olur mu ???

2010 -2021 arası kadrolu devlet memuru olarak görev yapıp istifa ettim . kpss ile yeniden sözleşmeli olarak sağlık bakanlıgına atandım . hizmet birleştirme yaparsam eğer yıllık iznim 30 gün olur mu ???