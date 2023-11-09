Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 00:02
Boş gün sorunu

Arkadaşlar yüksek lisans yaptığım için cuma günlerimi müdürüm sağolsun boşlattık şehir dışına git gel yapıyorum.

Sorum 10 kasımda resmi törende olmak zorundamıyım?

Kanunen bir madde varmıdır

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