Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2023 00:18
İstifa sonrası üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş
üniversite hastanesinde 5 aydır kadrolu olarak çalışıyorum.Deprem bölgesinde yaşıyorum.Herhangi bir geçiş vermedikleri için istifa düşünüyorum.Hizmet birleştirme ile kademe derecem de düştü.istifa edip sağlık Bakanlığı'nın istifa sonrası memuriyete dönüş kurasina başvurabiliyor muyum?Kadrolu bir yıl çalışmam gerekiyor mu?

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