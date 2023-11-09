İstifa sonrası üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş

üniversite hastanesinde 5 aydır kadrolu olarak çalışıyorum.Deprem bölgesinde yaşıyorum.Herhangi bir geçiş vermedikleri için istifa düşünüyorum.Hizmet birleştirme ile kademe derecem de düştü.istifa edip sağlık Bakanlığı'nın istifa sonrası memuriyete dönüş kurasina başvurabiliyor muyum?Kadrolu bir yıl çalışmam gerekiyor mu?

üniversite hastanesinde 5 aydır kadrolu olarak çalışıyorum.Deprem bölgesinde yaşıyorum.Herhangi bir geçiş vermedikleri için istifa düşünüyorum.Hizmet birleştirme ile kademe derecem de düştü.istifa edip sağlık Bakanlığı'nın istifa sonrası memuriyete dönüş kurasina başvurabiliyor muyum?Kadrolu bir yıl çalışmam gerekiyor mu?