Gündem \ Spor
Editörler : enginkrtpalex 10


09 Kasım 2023 08:39
Bayern-GS Maçı Sonu

Ulan ya.k hakem...

bayernin attıkları gol OFSAYT....

ÇOK SÖYLENECEK ÇOOK ŞEYLER VAR DA

NEYSE

Çok Yazılan Konular

Süper Lig Tahmin Yarışması 12. HaftaSüper Lig Tahmin Yarışması 11. Hafta

Sözlük

denizden babası çıksa yemek 1 su 1 -miştir eki 1 fal oku 1 evcil hayvan 3 Bakara 47 3 adolf hitler zeki miydi 3 çivi yazısı 1 iskele babası 1 baharat,ketçap ve kahve şehvet uyandırır 2

Son Haberler

2024'te Togg kurasız satılacakBakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki32 ilde 'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri Jamukhan Ulus ile 210 şüpheli yakalandı'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararıEmniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu